Positano, spunta l’avviso dei vigili a Montepertuso: “Vietato parcheggiare, rischio multa”

Positano. Un avviso che comunica chiaramente di lasciare libera la strada principale di Montepertuso, e così scattano le proteste. Spesso abbiamo parlato della situazione incresciosa che vive Positano, e la Statale Amalfitana in generale, con diversi bus parcheggiati che rendono difficile la circolazione. Lo scorso weekend abbiamo rivelato noi stessi una sfilza di bus parcheggiati alla bell’e meglio in punti non idonei alla sosta. Un fenomeno che stiamo documentando da diverso tempo e che sembra sempre più in aumento nella zona. Questa settimana di Pasqua ne stiamo vedendo di tutti i colori.

Questa mattina, poi, spunta l’avviso da parte dei Vigili urbani, lasciato sulle vetture nella strada di Montepertuso. L’avviso recita: “Si prega di lasciare libero questo tratto di strada da autoveicoli, motocicli e quant’altro possa ostacolare la libera circolazione. Sanzione amministrativa di euro 42. Si ringrazia per la cortese collaborazione”. Insomma, il Comune sembra essersi attivati in tal senso.

Ma come non bastasse è montata una piccola polemica. Su diversi gruppi social dedicati a Positano c’è chi si lamenta del fatto che non vi siano abbastanza posti e parcheggi per le auto: “Ho problemi perché devo sempre accompagnare una persona anziana – ha dichiarato un utente – Qualcuno mi sa dire dove parcheggiare?”. E qualcun altro ha commentato: “Non c’è più posto per parcheggiare a Positano”.