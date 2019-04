Positano. Spiaggia Grande presa d’assalto in questa giornata dal sapore estivo

Positano. La città della costiera amalfitana è già piena di turisti grazie alle festività pasquali che regalano qualche giorno di spensierato riposo. Ed oggi in tanti hanno deciso di concedersi qualche ora sulla Spiaggia Grande per godere dei caldi raggi del sole in una giornata dal deciso sapore estivo. E proprie le temperature così gradevoli hanno invogliato a regalarsi anche un bel tuffo nelle acque di un mare azzurro e calmo. Una giornata che, una volta tramontato il sole, per molti proseguirà con una piacevole passeggiata lungo le stradine positanesi per poi concedersi una gustosa cena in attesa della domenica di Pasqua.