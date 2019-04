Positano, Costiera Amalfitana. Ancora una volta inciviltà nel luogo più bello ed invidiato della nostra terra.

In prossimità dell’inizio del Sentiero Degli Dei a Nocelle, plastica e spazzatura di vario tipo abbandonata intralcia il passaggio, ma soprattutto inquina non solo la bellezza del posto, ma il posto in generale.

Più civiltà e più controllo.