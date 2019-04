Positano. Sosta selvaggia in Via Pasitea nei pressi della scuola, pericolo per la sicurezza degli studenti e dei pedoni

Positano. In Via Pasitea, la strada che attraversa il centro del paese, si assiste troppo spesso alla sosta selvaggia dei furgoni che approfittano del minimo spazio libero per fermarsi e scaricare la propria merce, incuranti di trovarsi in un punto decisamente stretto con conseguente disagio per il traffico veicolare. Ma non solo. Come vediamo dalla foto, il furgone è stato fermato proprio nelle immediate vicinanze della Scuola media ed elementare dell’Istituto Comprensivo Luca Antonio Porzio, un punto in cui è elevato il passaggio dei bambini e dei ragazzi, la cui incolumità può essere messa seriamente in pericolo dalle auto che, per sorpassare i furgoni in sosta, a volte compiono manovre azzardate non godendo della perfetta visibilità della strada. Si auspicano maggiori controlli nel centro cittadino affinché vengano in futuro evitati ulteriori episodi di sosta selvaggia a salvaguardia della sicurezza dei pedoni ed al fine di evitare ingorghi di traffico in una strada percorso ogni giorno da centinaia di auto, furgoni e pulmini.