Positano: Rumeni con cacciaviti modificati a caccia di case da saccheggiare. Fermati dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Positano nella mattinata odierna nel corso dell’ordinario servizio di controllo del territorio hanno fermato e denunciato 3 cittadini Rumeni, pregiudocati, che detenevono senza giustificato motivo cacciaviti modificati ed altri attrezzi atti ad offendere o commettere reati contro il patrimonio.

I Carabinieri li hanno fermati in località Montepertuso mentre due di essi si aggiravano con fare sospetto a bordo di un piccolo furgone, mentre una donna si aggirava a piedi fra i vicoli.

Sottoposti a perquisizione sono stati trovati in possesso di vari strumenti (picozza, cacciaviti, martelli, taglierino, etc) tutto sottoposto a sequestro.

Che siano i ladri di citofono di qualche giorno fa? I carabinieri stanno indagando.