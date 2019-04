Positano, ecco il regista Tom Hooper: sceglie Lucibello per spostarsi – FOTO

Il regista inglese Tom Hooper è in Costiera Amalfitana. Il premio Oscar 2011 ha scelto Positano per rilassarsi e Lucibello per spostarsi tra le bellezze della Divina.

Nel 2004 ha debuttato alla regia cinematografica con Red Dust con Hilary Swank e Chiwetel Ejiofor, mentre l’anno successivo è tornato alla televisione, dirigendo nuovamente Helen Mirren nella miniserie televisiva Elizabeth I, per il quale ha vinto il suo primo Emmy Award per la miglior regia. Nel 2008 ha diretto poi la pluripremiata miniserie televisiva John Adams, vincitrice di 4 Golden Globe e di altri numerosi premi. Nel 2012 ha diretto film Les Misérables, tratto dall’omonimo musical di Alan Boubil e Claude-Michael Schonberg, il quale ha vinto 3 Premi Oscar 2013 su 8 nomination

Azienda nata da un’idea di Salvatore Lucibello, eccezionale pescatore che, durante quasi settant’anni fa, periodo alquanto difficile, acquistò due barche a remi ed intraprese questa attività. Grazie alla collaborazione dei propri figli, l’attività riscontrò un notevole sviluppo e vantava ormai un numero sempre crescente di barche. Oggi l’azienda è florida e consolidata sul territorio e offre vari servizi, come, Noleggio barche con e senza marinaio, Escursioni organizzate, Escursioni personalizzate, Water taxi da e per gli Hotel e Ville con approdo, Trasferimenti, Noleggio gavitelli autorizzati, Servizio di sbarco e imbarco 24 ore.