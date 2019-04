Da Positano a Ravello i Comuni mettono in campo gli ausiliari con propri fondi

Da Positano a Ravello i Comuni mettono in campo gli ausiliari lungo la Statale 163 Amalfitana con propri fondi. I Comuni di Positano, Praiano, Amalfi, Ravello non hanno aspettato l’ ANAS, Provincia di Salerno e Regione Campania, che pur aveva promesso fondi per gli ausiliari del traffico e si sono organizzati.

A Positano il primo ausiliare al bivio di Montepertuso, poi alla Chiesa Nuova, quindi alla Sponda. A Praiano nei pressi della Grotta del Diavolo.

Due gli ausiliari impegnati a Castiglione di Ravello: uno all’incrocio che porta alla città della Musica e l’altro all’altezza della spiaggia della frazione.

Altri due al Km 33 della Statale Amalfitana e il rettilineo che precede la curva di Minori, all’altezza della villa romana. Le due unità evitano che il traffico resti bloccato in un altro punto critico della Costiera dove a stento riescono a transitare, in doppio senso, un autobus ed un’automobile.

Gli ausiliari evitano il peggio, ma intanto nessun provvedimento ulteriormente restrittivo ai bus gran turismo, è stato preso dal Prefetto di Salerno, nonostante le 9200 firme di una petizione raccolte dalle associazioni della Costiera amalfitana.