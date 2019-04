Positano. Polizia municipale in campo contro la sosta selvaggia, interviene il carroattrezzi

Positano, costiera amalfitana. Sono in tanti coloro che per questi giorni di festa decidono di trascorrere qualche ora a Positano, complici le temperature miti che regalano un anticipo della stagione estiva. E sono sempre in tanti quelli che preferiscono evitare di lasciare la propria auto nei parcheggi custoditi e si lanciano alla ricerca di un posto libero dove poter sostare. Ma una delle problematiche di Positano è proprio quella dei parcheggi che per i non residenti sono un numero esiguo rispetto all’affluenza giornaliera. E così compaiono i soliti furbetti che decidono di parcheggiare nel primo posto libero trovato, incuranti dei divieti di sosta e con la speranza di non essere multati. Contro questo fenomeno gli agenti della polizia municipale sono sempre molto attenti e pronti a sanzionare coloro che trasgrediscono ed i questi giorni i controlli si sono ulteriormente intensificati per far fronte al grande numero di persone che affollano Positano. E così è scattato un controllo serrato sul territorio alla caccia dei “furbetti” del parcheggio selvaggio. Proprio nel pomeriggio di oggi, nella strada che conduce e Montepertuso, il carroattrezzi ha provveduto alla rimozione forzata di un’auto in divieto di sosta. Ci auguriamo che questo possa costituire un deterrente contro l’inciviltà a favore del rispetto della città e dei suoi residenti.