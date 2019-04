Questa mattina il cast della serie/evento “L’Amica Geniale” fa tappa in Penisola Sorrentina ed in Costiera Amalfitana, dove sta girando alcune riprese per la nuova stagione che prossimamente andrà in onda. Infatti, per la strada si possono vedere automobili e vespe d’epoca.

Qualche ripresa è stata fatta alle prime luci del giorno nel Ristorante Zio Sam, sui Colli di San Pietro, dove a fare da protagonisti della scena Lila da adolescente (Gaia Girace) e Stefano (Giovanni Amusa), il figlio di Don Achille, che nella precedente stagione si sono sposati alla tenera età di 17 anni.

Altre scene sono stata girante sulla S.S. 163, dove infatti in entrambe le direzioni, il traffico ha incontrato dei rallentamenti. Sulla statale, auto e moto d’epoca decoravano la strada.

Scopriremo insieme, quali bellissime scene sono state girate nella nostra terra, nella prossima stagione di L’Amica Geniale, che andrà in onda tra il prossimo autunno.