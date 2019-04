Positano – Piano di Sorrento ci si mettono anche le riprese di pubblicità televisive a bloccare il traffico, questa è la Via Crucis!

Positano – Piano di Sorrento ci si mettono anche le riprese di pubblicità televisive a bloccare il traffico . Buongiorno cari lettori di Positanonews, cominciamo la Settimana Santa con le benedizioni degli autisti. Non solo il solito traffico causato , in ordine di grandezza, da autobus, NCC e auto che sono aumentate in dismisura, insomma si mettono un pò tutti , ovviamente più grandi sono i mezzi più si beccano benedizioni e articoli.. Ma la cosa simpatica è che la Settimana Santa comincia addirittura con riprese cinematografiche e interruzioni della circolazione sulla S.S. 163 Amalfitana già di per se bloccata da tutto e tutti con tanto di utilizzo delle forze dell’ordine pagate coi soldi pubblici, che devono sottostare purtroppo a disposizioni esterne.

Intanto si aspetta ancora un provvedimento dall’ANAS Campania e dal Prefetto di Salerno e Napoli e dalle autorità costituite per limitare il traffico e l’accesso ai grandi bus turistici, con una petizione che ha raccolto una decina di associazioni di cittidani e oltre novemila firme . Puntualmente tutti i giorni disagi li registriamo a Positano, Praiano, Amalfi, Atrani, Ravello, Minori – Maiori e Cetara, pure con ambulanze bloccate, interrogazioni di partiti, incontri del Movimento Cinque Stelle, ma niente..

Intanto godiamoci le macchine d’ epoca , dopo i bus . E facciamoci la Croce