Positano, pericoli sulle strade nel week-end pasquale, sulla provinciale di collegamento per Montepertuso, una perdita d’acqua interessa da diversi giorni la carreggiata in località ‘Acquolella’, rendendo la strada scivolosa e pericolosa. Sulla ‘Garitta’, punto di accesso per Positano e per la Costiera Amalfitana, traffico e sosta selvaggia di bus e minibus, con una ragazza che rischia di rimanere schiacciata contro il muretto.

Si confida nell’operato delle autorità preposte, per una Pasqua tranquilla per turisti e residenti.