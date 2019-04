Positano ostaggio dei bus, un’altra giornata infernale per la viabilità

Siamo arrivati ad aprile, mentre si cerca una soluzione praticabile per migliorare la viabilità in Costiera Amalfitana, siamo costretti ad assistere a scene come queste. Bus in manovra che bloccano il traffico, mezzi Sita costretti a clamorosi ritardi a causa del traffico, automobili imbottigliate. Questo video c’è stato segnalato questa mattina da un nostro lettore, l’ennesimo ingorgo sulla Statale poco prima della sede del comune di Positano. Intanto alcune società di trasporto locale, addirittura diffidano i sindaci, l’Anas e il Prefetto a prendere provvedimenti restrittivi per quanto concerne il traffico sulla SS 163, sposando in parte la proposta fatta nei giorni scorsi dal comune di Atrani.