In questo pomeriggio di sole a Positano in Costiera Amalfitana, a cogliere la curiosità di tutti degli spettacolari disegni in cielo.

Un aereo ha dedicato cuori ad “Angie”. Il tutto è frutto di uno spot che stanno girando per una famosa casa di moda, Angie, per l’appunto ne è la proprietaria e soggiorna in una suite dell’elegante e discreto boutique hotel Casa Angelina a Praiano e vi rimarrà fino a domenica.

Fabio Fusco ha saputo immortalare la scritta ed i disegni in bellissime foto ed in uno speciale video.

Anche noi di Positanonews abbiamo assistito al bellissimo volo in cielo dell’aereo ed il suo volteggiare ci ha riempito il cuore.

Un bellissimo gesto.