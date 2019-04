Positano, Costiera Amalfitana. Una vicenda un po’ bizzarra si è verificata in via Pasitea, dove un motorino è rimasto letteralmente incastrato nella portiera anteriore a destra di una Fiat panda grigia, come si può vedere dalla foto qui di seguito.

La dinamica non è molto chiara, ma a quanto pare l’uomo a bordo del motorino stava effettuando un sorpasso a destra e, nel frattempo, un passeggero dell’autovettura ha aperto la portiera per poter scendere, facendo rimanere portiera e motoveicolo incastrati. Il motorino, inoltre è rimasto un po’ danneggiato.

Su via Pasitea, poco prima dell’AD Market, l’auto e il motorino hanno bloccato il passaggio e quindi ci saranno sicuramente rallentamenti per chi si dirige verso la spiaggia.

Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma ricordiamo che la prudenza alla guida è importante ed anche seguire le norme stradali per il bene proprio e degli altri.