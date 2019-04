Le Vie del Mare sono già all’opera dal 25 marzo, ma a Positano le condizioni del molo restano ancora disastrose nonostante i primi ormeggi. Si aggiungono infatti ai danni presenti al lato occidentale, nell’area adibita all’attracco delle imbarcazioni si possono notare dalle immagini delle crepe rovinose, che segnano il blocco in cemento. Non una bella situazione per il nostro porto ed il principale approdo da mare per migliaia di turisti in piena stagione.

di 4 Galleria fotografica Positano: Molo in rovina