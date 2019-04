Un bellissimo matrimonio ha “illuminato” Positano in questa giornata uggiosa. Dopo una lunga trafila burocratica, grazie al lavoro di tutti gli impiegati dell’ufficio anagrafe, Torrey e Carrie oggi sono riusciti a coronare il loro sogno d’amore nel Paese Verticale della Costiera Amalfitana dopo tre mesi per preparare i documenti. La cerimonia civile, officiata dall’assessore Giuseppe Guida, si è svolta al municipio e per tutto il tempo il sole ha squarciato le nubi irradiando il fatidico “sì” della coppia proveniente dall’Alabama, in cui la pioggia si è fermata per mezz’ora. La sposa ci ha concesso un’intervista esclusiva, dichiarando di essere felicissima di dare la notizia delle sue nozze attraverso Positanonews. Positano, la Città Romantica per eccellenza si conferma tra le mete preferite dagli sposi e in questa importante giornata per Torrey e Carrie, a cui vanno gli auguri da parte di tutta la nostra redazione, l’amore ha vinto veramente su tutto.

L’intervista alla sposa