Positano, messa di Pasqua in tutte le lingue

Le celebrazioni liturgiche della Santa Pasqua in tutte le lingue a Positano. Nella Chiesa Santa Maria Assunta, in occasione della messa domenicale di Pasqua c’è stata una funzione multilingue. I tanti turisti presenti nella Perla della Costiera, hanno potuto così sentire con maggiore familiarità questo importante momento di testimonianza di fede, in un paese come Positano che è ormai sempre più a vocazione internazionale. Prossimi appuntamenti in programma nella Chiesa Madre alle ore 12.30 e stasera alle 19.00.