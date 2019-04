Positano: mercoledì al De Sica arriverà Matteo Von der Host, responsabile centro federale territoriale FIGC

Grandi incontri a Positano. Mercoledì prossimo, 10 aprile, sarà infatti presente allo stadio Vittorio De Sica mister Matteo Von der Host, responsabile del Centro Federale territoriale della FIGC nonché selezionatore della rappresentativa che raccoglie i migliori Under 13 della Regione Campania.

Gli ottimi risultati ottenuti in stagione (12 vittorie nelle prime 12 gare) dalla compagine esordienti del San Vito Positano nel campionato di categoria, la costante crescita tecnica di questi ragazzi, nonché diversi giovani calciatori che ha suscitato l’interesse di alcune compagini di livello professionistico, hanno attirato l’attenzione del tecnico Federale.

Ovviamente c’è grande entusiasmo in casa San Vito, dove è stata commentata la notizia così: “Questo prestigioso interesse riempie me ed i miei ragazzi di orgoglio e ci sprona a lavorare ancora più ostinatamente sui nostri obiettivi ma sempre col sorriso sulle labbra. Perché intendo sottolineare la compattezza di un gruppo composto esclusivamente da ragazzi di Positano è Praiano che prima di essere compagni di squadra sono grandi amici tra loro”.

Matteo Van der Host è anche autore di diversi libri sulla tattica calcistica: “I campi di calcio ormai sembrano diventati scacchiere sulle quali si affrontano squadre sempre più organizzate tatticamente, specialmente in Italia, dove sono molto ordinate e tendono a difendersi piuttosto che a creare gioco. Il calcio moderno è al contrario molto propositivo; ciò non significa che non sia organizzato tatticamente, ma la voglia di attaccare con il rischio di scoprirsi è più grande della paura di prendere gol”.