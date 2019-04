Positano, l’Hotel Le Sirenuse tra le mete preferite degli sceicchi arabi. E intanto spopola su Instagram…

L’Hotel Le Sirenuse di Positano è tra le mete preferite dagli sceicchi arabi. Lo splendido albergo è diventato un punto fermo per i tanti sceicchi che ogni anno fanno visita alla perla della Divina: stando a quanto abbiamo appreso, ce ne sarebbero ospiti attualmente oltre una ventina.

Non ci ha messo molto l’Hotel di lusso ad affermarsi dopo la sua apertura nel lontano 1951, quando Aldo, Paolo, Franco e Anna Sersale decisero di trasformare la loro casa al mare in un piccolo albergo di charme affacciato sulla baia di Positano. Oggi le Sirenuse conta ben 58 camere.

E’ dal 1992 che Antonio, figlio di Franco, dirige con successo l’albergo, mentre sua moglie, Carla, disegna la collezione Le Sirenuse, Positano, venduta nella boutique Emporio Le Sirenuse a Positano e nei migliori negozi in giro per il mondo. Marina, figlia di Paolo, ha creato, con suo marito Sebastián Alvarez Murena, la linea di profumi e prodotti di bellezza Eau d’Italie, venduta a Positano e nel mondo. Giulia, sua sorella, sovrintende alla cura delle bellissime piante e del verde che adornano terrazzi e salotti alle Sirenuse.

Ma non è tutto. Un piccolo “record” è stato conseguito dall’Hotel, che dimostra di essere al passo coi tempi come pochi in Costiera: si tratta, infatti, dell’Hotel con più follower su Instagram (ben 123 mila) di tutti gli altri della Divina.