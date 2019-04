Positano. Si è inaugurato ieri “Le Tre Sorelle Wine Room”, un locale prestigioso con interni estremamente eleganti, un tavolo comunitario in legno d’ulivo ed una grande raccolta di vini, come ci racconta il nostro corrisponde Arturo Terminiello nel video allegato. Il locale offre la possibilità di conoscere il mondo del vino ed è perfetto per chi già conosce il settore ma anche per tutti coloro che non sono degli esperti ma desiderano esplorare e conoscere il vino a 360 gradi. Il locale offre al cliente la scelta fra oltre 300 vini, di cui 40 a bicchiere e 5 bollicine che spaziano dallo spumante, al prosecco ed allo champagne. Ovviamente insieme alla degustazione del vino è possibile abbinare anche del buon cibo con prodotti di prima qualità. Se vi trovate a Positano vi consigliamo di visitare “Le Tre Sorelle Wine Room” perché sicuramente vivrete un’esperienza sensoriale unica. (Foto di Fabio Fusco e Diego Marzoli)

di 15 Galleria fotografica Le Tre Sorelle Wine Room