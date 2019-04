Positano, Costiera Amalfitana. Oggi caos in Via dei Mulini, la strada che collega la città alla spiaggia. Disagi per centinaia di turisti che devono attraversare l’unica via di accesso per la spiaggia. Operai impossibilitati a lavorare e tanta gente che disapprova questi lavori sotto Pasqua. Oggi dovrebbero finire!

L’afflusso dei turisti nel periodo Pasquale è davvero tanto e gli operai stanno cercando di concludere i lavori nel più breve tempo possibile, nonostante le condizioni meteo che non sono state delle migliori e nonostante il continuo passare dei turisti .