Positano, lavori in via dei Mulini: ascoltiamo il direttore. “Presto il massetto”

I lavori in via dei Mulini a Positano hanno fatto scaldare gli animi di tantissimi abitanti del posto. Questo perché i suddetti sembrano non terminare mai, creando disagi ai passanti. Non entriamo nella questione tecnica, sulle tempistiche e così via, ma, come sempre, noi di Positanonews cerchiamo di dare voce al “popolo”, a chi da solo non riesce a farsi ascoltare. Tante sono state le lamentele circa i lavori in questione e, un mese fa, si registrò persino un piccolo incidente, ovvero una donna, turista tedesca, che cadde rovinosamente a terra dopo essere inciampata a causa di una tubatura scoperta.

Ma non è tutto. Le proteste sono state molteplici anche a causa del fatto che i lavori si sono protratti anche durante la settimana santa. Insomma, una situazione poco piacevole per tutti. Oggi abbiamo avuto il piacere di parlare col direttore dei lavori in questione, ovvero l’architetto Diego Guarino di Salerno. Guarino ci ha assicurato come la fase di lavori attuale verrà terminata giovedì prossimo, giovedì Santo: per motivi tecnici, visto che i tempi sono stati ristretti, la parte centrale della strada verrà finalizzata con un massetto, per rendere meno difficoltosa la percorrenza. Successivamente, ad ottobre, riprenderanno i lavori che vedranno la conclusione della strada con pietre fiacciavista.