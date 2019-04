Positano, l’assist del sindaco Michele De Lucia alla Lega: candidatura di Tommasetti autorevole per l’Italia e la Campania

Positano, Costiera Amalfitana. Si scoprono le carte in vista delle elezioni europee del 26 maggio, ed al centro della discussione è finita la candidatura del Rettore dell’Università di Salerno Aurelio Tommasetti con la Lega. Il primo cittadino di Positano Michele De Lucia ha fatto un endorsement pubblico attraverso il proprio profilo Facebook, sostenendo la scelta del partito di Matteo Salvini.

“L’Europa, l’Italia ma soprattutto il nostro territorio Campano, hanno bisogno di essere rappresentati in modo autorevole, competente e passionale – scrive il sindaco De Lucia –. Il Magnifico Rettore Tommasetti, già con la sua attività all’Università di Fisciano, ha dimostrato di avere le giuste doti per portare avanti con determinazione l’impegno preso con i cittadini per il rilancio del nostro mezzogiorno, della nostra Regione, della nostra Provincia.”