A Positano contro i killer di gatti e cani manifesti virali di Greenpeace : “Attenti all’uomo” . Continuano le segnalazioni di atti criminali a Montepertuso. Qui avvelenano gatti in zona LIVIEZZOLO , come riferiscono in tanti a Positanonews. Non si sa bene chi è il malvivente che mette polpette avvelenate con veleno per lumache. E’ stato preso di mira anche un cane labrador che per fortuna si è salvato. Dei giovani attivisti di Greenpeace, o almeno si sono qualificati come tali, hanno affisso abusivamente questi manifesti per intimidire questi maledetti umani che compiono questi gesti! Da parte di Positanonews il pieno e totale sostegno a questi giovani, ricordiamo che è un reato grave e che vi è la condanna al carcere oltre a sanzioni pecuniari per i responsabili.