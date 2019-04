Il ritorno del pontile dei Lucibello nel mare di Positano, segna l’inizio della stagione turistica. Si apre un’altra annata per la storica azienda positanese, nata dall’idea dell’eccezionale pescatore Salvatore Lucibello, che diede inizio a questa impresa quasi settant’anni fa, in un periodo alquanto difficile, acquistando due barche a remi. Oggi Lucibello è un’attività leader nella zona per quanto riguarda il noleggio barche. Successivamente, vista la nascita dei primi traghetti per il trasporto dei turisti, che arrivavano in costiera, Salvatore si decise a costruire una propria barca di dimensioni maggiori, proprio per venire incontro alle nuove esigenze. Grazie alla collaborazione dei propri figli, l’attività riscontrò un notevole sviluppo e vantava ormai un numero sempre crescente di barche. Oggi l’azienda è florida e consolidata sul territorio e offre vari servizi.

