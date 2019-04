Positano, Costiera Amalfitana. Incidente in direzione Positano, poche curve prima del cartello “Tordigliano”.

La dinamica non è chiara, ma un vettura Toyota grigia si trova in mezzo alla carreggiata probabilmente per essere scivolata sull’asfalto bagnato.

I carabinieri sono sul posto per dirigere il traffico, momentaneamente canalizzato a senso unico alternato a casua della vettura che occupa la corsia in direzione Sorrento e stanno raccogliendo testimonianze per capire la dinamica dell’incidente, che, come si può vedere dalla foto, ha causato un bel danno alla parte sinistra anteriore della vettura.

Ci sono feriti, infatti un ambulanza si è diretta in direzione Sorrento.

Seguiranno aggiornamenti.