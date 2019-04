Positano incidente a Liparlati , donna investita da furgone. Il carico e scarico non dovrebbe essere limitato fino alle 10? Incidente a ora di pranzo nella perla della Costiera amalfitana, quasi in contemporanea con quello verso Tordigliano sulla S.S. 163 Amalfitana. Anche qui una causa legata ai grandi mezzi che non dovrebbero circolare, ne sostare in maniera selvaggia, sulla strada che dalla C0sta d’ Amalfi porta a quella di Sorrento. Per fortuna sembra niente di grave, però ricordiamo che ci dovrebbe essere un’ambulanza con postazione del 118 anche sulla Statale .

Mentre da una parte l’autista che ha subito l’incidente ha fatto una manovra per evitare la parte posteriore dell’autobus in sosta vietata, qui un furgone ha fatto manovra, pare retromarcia, investendo un pedone. Non capiamo come avvengono i controlli, ma d’ora in poi dovranno essere severissimi perchè Positano diventa invivibile. Assurdo consentire il carico e scarico oltre un certo orario. Chiediamo ai lettori di segnalarci tutte le violazioni di autobus , camion, furgoni e grandi mezzi in divieto , in sosta selvaggia e per i dani che causano al paese. Ci deve essere tolleranza zero perchè non possiamo più vivere qui. Ogni segnalazione documentata con foto verrà pubblicata

direttore@positanonews.it 3381830438