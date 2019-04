Positano. Il famoso youtuber Leonardo Decarli in vacanza nella romantica cittadina costiera

Avvistato tra le stradine di quel di Positano, Leonardo Decarli è uno dei moltissimi ospiti che ha scelto l’incantevole cornice della romantica cittadina della Costiera Amalfitana.

Ha poi scelto i Lucibello per per godersi l’incantevole tramonto su una delle loro barche più belle, l’ApreaMare 60 slowll.

Ma chi è Leonardo Decarli?

E’ uno degli Youtuber italiani più seguiti: ad oggi il suo canale conta più di 900mila iscritti. Nato a Civitavecchia il 2 novembre 1990, fin da bambino Leonardo ha mostrato un carattere vivace e curioso, estroverso e sempre attivo. La sua spigliatezza, unita alla grande passione per il cinema ed il teatro che gli viene trasmessa anche dalla sua famiglia (in casa Decarli, Leonardo ha a disposizione una notevole videoteca), sfociano in una serie di performance divertenti: Leonardo non perde occasione per metter su piccoli spettacoli con amici e parenti durante i quali imita i suoi attori preferiti.

A 12 anni Leonardo ha il primo vero contatto con il teatro: frequenta un corso di recitazione organizzato dalla scuola e le sue doti vengono subito a galla. Ottiene il ruolo da protagonista nello spettacolo dal titolo “Africa” messo in scena a fine corso. Nello stesso anno partecipa come comparsa al film “Caterina va in città” di Paolo Virzì. È questa esperienza a far esplodere in lui la vera passione per lo spettacolo.

Leonardo sogna di diventare uno Show Man come Fiorello, un artista polivalente e spiritoso:

“Adoro conoscere persone nuove, farle divertire e lasciare un segno in ognuna di esse”.

È con questo spirito che nel 2010 apre il suo canale YouTube e diventa presto noto per la sua simpatia, la sua ironia e per la riuscitissima imitazione di un castoro.

Al momento sembra che nella vita di Leonardo non ci sia una fidanzata, ma lo Youtuber ha senza dubbio un amore: il suo gatto Bicho.