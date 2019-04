Positano, Costiera Amalfitana. Grande successo per il saggio di fine anno di Akido Dojo Noriaki, la scuola di arti marziali di Montepertuso del Maestro Gennaro Galani.

I ragazzi dato dimostrazione delle loro capicità e di quanto hanno imparato durante quest’anno. Ognuno di loro ha anche fatto l’esame per ottenere la cintura e salire di grado.

Ma che cos’è Aikido? Chiedendo un pò a chi lo pratica si capisce che l’Aikido per molti non è solo un’ arte marziale. “L’Aikido può essere tutto” dicono alcuni allievi, si fa prima a dire cosa non è. Può essere uno sfogo post lavoro, può essere di aiuto a relazionarsi con altre persone, presa come attività fisica, respiratoria e mentale.

“Qualcosa che ti rafforza il corpo e la mente, ti lascia il segno soprattutto nell’affrontare tante difficoltà quotidiane. E’ un’esperienza che consiglio”, infatti dice Genny. Per Maria invece rappresenta un “modo per rafforzare il proprio autocontrollo, una difesa di vita”. Ci dice che l’importanza delle cadute le hanno permesso di mettere da parte alcune sue paure, rafforzando cosi l’equilibrio del corpo .

Rosalba parla di un’avventura che l’ha fatta rimanere senza parola. All’inizio pensava che avrebbe imparato a difendersi da malintenzionati, ma poi ha capito che in realtà la vera sfida che ha dovuto affrontare è stata quella con se stessa. L’Aikido ti aiuta a fare squadra, a collaborare senza inutili antagonismi, ti aiuta ad affrontare con coraggio gli imprevisti che ti mette difronte la vita, conclude.

Insomma, allievi soddisfatti. Complimenti a loro e ai loro insegnati. Bravissimi!