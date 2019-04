Positano / Frosolone Matrimonio da favola per Giancarlo e Carmen. Da Positano in Costiera Amalfitana di cui è originario per parte paterna, il dottor Giulio Cinque, a Frosolone. Oggi matrimonio da Favola per Giancarlo Cinque e Carmen Di Mario conclusosi al Plaza di Vasto in uno scenario unico e meraviglioso come auguriamo a loro che sia la loro vita