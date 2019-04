Positano food. Ecco delle rivoluzioni , Ulisse al Guarracino e Casa Mele si fa in quattro fino a Nocelle. Movimenti nell’enogastronomia della perla della Costiera amalfitana , Ulisse Capriglione , uno dei migliori pizzaioli della Costa d’ Amalfi, è passato al Ristorante Guarracino a Fornillo, un altro pezzo da novanta Tommaso lo chef a sua volta, a un anno dalla pensione, è passato alla Gavitella a Praiano. Altro chef di livello “Balù” Riccio è passato dal Le Agavi, ristorante Remmese, ad una villa privata di qualità a Fornillo. Il movimento più grosso lo sta facendo Raffaele Mandara con Casa Mele che si fa in quattro, dopo il successo del ristorante alla Sponda ( su you tube di Positanonews TV l’intervista sulla riapertura ) e l’indovinatissima formula del Guarracino, dove si è rinnovato il locale togliendo la pizzeria, ora Mandara ha puntato a Nocelle dove fra un mese aprirà il terzo punto “Mele” sul Sentiero degli Dei, di fronte Casa Cuccaro, dove intercetterà i migliaia di viandanti che arrivano da Agerola e dai Monti Lattari, il quarto punto è la gestione del ristorante Valle dei Mulini con delle sorprese per questo inverno.