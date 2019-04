Positano in festa per Anna Celentano, per la laurea in Ortottica e assistenza oftalmologica. Questa mattina a Napoli, nella Facoltà di Medicina e Chirurgia della Federico II, Anna ha discusso la tesi triennale emozionando i familiari presenti, laureandosi a pienissimi voti con 110 e lode. Tanti auguri alla famiglia Celentano del Parking Anna, alla neolaureata auguriamo un futuro radioso e ricco di soddisfazioni personali e professionali!