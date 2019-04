Si è rifatto completamente il look da qualche tempo, ma il ristorante “La Tagliata” a Positano è ormai consolidato come vera e propria istituzione locale. Il ristorante ha unito la tradizione alle esigenze moderne per offrire un servizio fantastico, sia per quanto riguarda la ristorazione, sia per quanto riguarda il soggiorno.

La struttura, come sappiamo, è posizionata su tre terrazze, in un posto dove gli alberi danno un tocco in più e riescono a offrire un’atmosfera unica. Tutti i terrazzi sono accompagnati da orti che producono prodotti genuini, tutti disponibili nei menù del ristorante. Vi è un primo terrazzo, “Punta Belvedere”, adibito a sala da pranzo all’aperto, dove vengono accolti i clienti appena arrivati e dove a loro viene offerto un aperitivo di benvenuto. Da qui la vista è fantastica: si vede persino Capri. Poi abbiamo il terrazzo “L’Ulivella”, e “A Cas e Luigg c’a fatic”, quest’ultimo è disponibile sia all’aperto che al coperto e soprattutto da quest’ultimo è possibile accedere alla cantina scavata nella roccia. Un vero spettacolo.

di 6 Galleria fotografica Positano, fattoria La Tagliata









Oggi La Tagliata costituisce meta obbligatoria per chi vuole assaporare fino in fondo la magia di Positano, gustando tutte le più preziose specialità della sua cucina. Il connubio tra ricette tradizionali e ingredienti sani, ottenuti da colture e pascoli propri, vi fornisce la garanzia di assaggiare piatti originali che possono essere trovati unicamente in questo angolo di paradiso.

Info:

Via Tagliata 32b – 84017 Positano (Sa)

Tel. (+39) 089 875 872

Fax. (+39) 089 812 2020