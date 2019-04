Positano, Costiera amalfitana . Questa mattina giornata di solidarietà da parte dei positanesi. Sabato 27 aprile con l’avis Angri ci sono le donazioni sangue piazza cappella Montepertuso dalle 8 alle 12 con il Patrocinio del Comune di Positano a informare la cittadinanza Mario Franco Mandara e Antonio Vitiello “il dono del sangue: un gesto per la vita” Nel locale parrocchiale di Montepertuso l’iscrizione al prelievo e il punto di ristoro offerto da un gruppo di signore di Montepertuso L’Avis di Angri opera anche in Costa d’ Amalfi, a Tramonti e Ravello. Grave che in Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina non vi sia un centro, prima c’era a Sorrento ora spostato a Castellammare di Stabia. Quello di Angri è la banca del sangue dei positanesi.

inf. mario franco 3394455669.