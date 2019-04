Positano e Costiera Gasoline free ? Da Piano a Maiori senza gasolio

Positano e la Costiera si avviano a diventare Gasoline Free ? , il Garage Mandara a Positano da tempo è senza gasolio per problemi con il serbatoio, la benzina ci sarà forse fino al 30 aprile, e dopo ? L’ex distributore alla Sponda di Romolo è chiuso. La stazione Q8 a Furore è chiusa da un mese, quindi la situazione è questa : dopo le stazioni di servizio di Piano di Sorrento, per il rifornimento di gasolio bisogna arrivare a Maiori, sulla via Nuova Chiunsi, 40 km senza gasolio. E’ un avviso ai naviganti della Divina Costiera.