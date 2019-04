Positano: Continua il menefreghismo degli autisti dei bus. Parcheggi pirata in entrambe le corsie

Positano. Continua il menefreghismo degli autisti dei bus in Costiera Amalfitana. Come sempre, ormai, si trovano bus parcheggiati in entrambi i sensi di marcia sulla S.S. 163, intralciando la circolazione e rendendo il tratto ancora più pericoloso, visto e considerato che tutti sanno quante curve ci siano nel tratto che collega Piano di Sorrento a Positano.

Le lamentale aumentano, i problemi anche, ma di soluzioni ancora nesuna traccia.

Citiamo un nostro amico “Mentre provate a trovare una soluzione, finisce anche l’estate 2019” e dice bene: il problema andava risolto prima ancora che la bella stagione comincisse. Il problema della viabilità esiste da sempre e ancora nessuno ha fatto nulla.

La petizione vede ancora poche firme, ma i fatti parlano chiaro: continuare a vivere così non ci fa bene!

Sarà diventato anche un argomento stancante ma ognuno di no sa, che questo è un vero problema e che l’informazione, il diffenderlo è l’unico modo per non farlo passare inosservato a chi magari potrebbe fare qualcosa.

Questa fotografia di Christian Carluccini esprime in pieno il problema.

QUESTO È IL MIO ULTIMO POST ! SONO L’UNICO A CUI IMPORTA QUALCOSA, NESSUNO CONDIVIDE I POST ( a parte qualcuno ) E NESSUNO FA FOTO. QUI PARLIAMO DI VIABILITÀ E SICUREZZA E A NESSUNO FOTTE. PS: ho chiamato l’Anas ma dicono che non è di loro competenza !

Ecco cosa scrive Christian in un post su facebook.

Trovare una soluzione è per tutti quelli che come noi, come Christian, vogliono solamente una strada più sicura, con meno smog e per chi non vuole più impiegare ore ed ore per arrivare a casa dalle proprie famiglie.