Positano: Continua la vergogna “mancanza gasolio”. Una ricca famiglia russa rimane a secco

Continua la vergogna della mancanza di gasolio a Positano.

La scorsa domenica a rimanere a secco una ricca famiglia russa, che stanno viaggiando e visitando la Costiera Amalfitana a bordo della loro Hummer SUV. Il tomtom dell’auto aveva segnalato che la stazione Eni di Positano era la più vicina per fare rifornimento, ma così non è stato.

i proprietari del garage Mandara hanno provveduto a fornire loro delle latte per il rifornimento. I russi si sono recati a Piano di Sorrento con un taxi per riempire le latte e poter finalmente riprendere la corsa.

E’ un danno di immagina grave a Positano ed anche al garage Mandara ed è una cosa veramente assurda. Un paese di così grosso calibro turistico e di così grande importanza non può non avere gasolio per il rifornimento.