Positano compleanno in piazza Bellina la notte di Pasqua per Marco Cuccaro “Skizzo”. Il compleanno in piazza a Liparlati, con gli spettacoli di fuoco di Valentina Esposito, un mandolino e una chitarra. Sono 40 anni e vanno festeggiati adeguatamente . L’appuntamento è domani sera , ma il compleanno è oggi “Sono credente e voglio rispettare il Venerdì Santo, per questo lo faccio sabato sera la notte della Pasqua.. festeggiare il mio compleanno in piazza fra la mia gente e gli amici era il mio sogno questo inverno in Germania, dove ho lavorato tantissimo.. ” Auguri Marco