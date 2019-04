Positano. Carabinieri a tutto campo per proteggere anziani e cittadini dalle truffe. Svelato il caso dei funzionari Enel

Positano, Costiera amalfitana. Segnalazioni degli anziani su possibili truffe , interventi di controlli su funzionari dell’ Enel. In questi giorni caotici noi di Positanonews sommersi non siamo riusciti a seguire tutto l’operato , ma i cittadini ci informano del lavoro degli uomini dell’arma.

Intanto sugli anziani, vittime più volte in costa d’ Amalfi di truffe, la classica telefonata d’aiuto spacciandosi per amici dei figli o altro ancora. Poi i funzionari Enel andati a Nocelle per le case come segnalato in redazione.

Ebbene meritoriamente i carabinieri hanno individuato i soggetti e li hanno identificato. Non sono truffatori, ma non sono neanche dell’Enel.

Sarebbero persone che lavorano per Enel Energia che continua ancora nella sua martellante campagna “porta a porta”, tesa a far disdettare agli utenti i contratti di energia elettrica o/e di gas.

Che sia chiaro è legale, ma attenzione perchè spesso ai consumatori viene sempre dato ad intendere che si tratta sempre della “vecchia” Enel e perchè si promettono cifre iperboliche di presunti sconti, che poi non si riscontrano sulle bollette.

Vi consigliamo di NON DARE i vostri dati a nessuno, le associazioni consumatori ricevono addirittura segnalazioni di contratti fatti anche senza firma e fatture inviate . Purtroppo con la liberalizzazione si corrono molti rischi, ma il nostro consiglio è quello di non rivelare ne dati fiscali ne conti corrente a nessuno. Anche se operano legalmente potrebbero indurvi in scelte che potreste non ritenere poi successivamente adatte a voi.

In caso di presunte truffe chiamate sempre e comunque le forze dell’ordine.

Segnalate anche a Positanonews direttore@positanonews.it 3381830438