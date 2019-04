Mentre a Ravello è in corso la produzione di Dolce & Gabbana con Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci, un altro autorevole brand di moda ha scelto la Costiera Amalfitana e Capri per la prossima campagna pubblicitaria. Guess ha infatti inviato una sua troupe a Positano e Capri per gli scatti della collezione Denim Autunno 2019, a confermare tale notizia è infatti un post su Instagram di Paul Marciano, cofounder e anima del famoso marchio di abbigliamento e accessori statunitense.

Protagonista della campagna è la ipnotica Julia Vasileva, modella moldava che collabora con l’azienda californiana: oltre a una partecipazione a Miss Europa 2016, non sappiamo altro del volto femminile di questa anteprima, che il prossimo autunno potrebbe venire alla ribalta attraverso tali scatti: la Vasileva ha soggiornato al Conca d’Oro. Lo shooting è poi mosso in questi giorni a Capri, dove ora sta posando insieme a Stefano Sala (modello ed ex concorrente del Grande Fratello Vip) e la britannica Emily Deyt Aysage, che stanno soggiornando al Quisisana.