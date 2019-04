Capolavoro a Positano. Presso la Chiesa del Santo Rosario ai Mulini, è stato, infatti, appena terminata l’opera che raffigura Gesù in onore della domenica delle Palme e che è stata realizzata in un maniera unica. Questa, infatti, è costituita da semola e coloranti in polvere ed è frutto della mente dell’Associazione Saviano in Fiore. Una meraviglia per gli occhi dei positanesi e dei tanti turisti che trascorreranno la Santa Settimana nella Perla della Costiera Amalfitana: l’opera sarà visitabile per tutte le festività pasquali.

L’associazione “Saviano in Fiore” ha sede presso la chiesa Parrocchia “San Michele Arc.” a Saviano. Solitamente, l’associazione si dedica alle infiorate durante il triduo pasquale e in altre occasioni, al fine di rendere la manifestazione di anno in anno sempre più ricca sul piano artistico e culturale.

Inoltre, l’associazione promuove la funzione turistico-culturale delle infiorate, attraverso l’ideazione di iniziative mostre, opuscoli, video, film, e via dicendo. Un’attività eccezionale, per promuovere l’afflusso turistico. L’associazione non ha scopi di lucro e si basa sulla collaborazione dei volontari.

Foto di Pamela Cuomo.