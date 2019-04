Una mattinata di caos e lavori a Positano, in Costiera Amalfitana.

Si stanno svolgendo in via Corvo i lavori di manutenzione al parapetto ed, inoltre, nei pressi del bar Internazionale, una ditta sta provvedendo al passaggio dei cavi della fibra ottica. Traffico e rallentamenti all’incrocio.

Manutenzione al muretto di Via Corvo e passaggio cavi della fibra in centro







Questi lavori sono stati annunciati in un articolo del 5 marzo scorso che potrete leggere di seguito.

I lavori sono cominciati a seguito di alcuni permessi dati dalla Provincia di Salerno, sia per rendere la strada di Montepertuso più agibile, sia per riparare muri, parapetti e buche in tutta Positano.