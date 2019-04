Positano, avvistata la splendida attrice Katheryn Winnick

L’estate non è ancora arrivata e già si sono fatti vedere i primi vip in Costiera Amalfitana. I territori della Divina sono da sempre meta preferita per tantissime celebrità di tutto il mondo. Ultima arrivata è la splendida Katheryn Winnick. L’attrice canadese è stata infatti avvistata a Positano.

Classe 77′, Katheryn Winnick è nata e cresciuta a Toronto, in una famiglia di origine ucraina. Ha iniziato a studiare arti marziali all’età di 7 anni raggiungendo la sua prima cintura nera all’età di 13. Ha il 3° dan di cintura nera nel Taekwondo e il 2° dan di cintura nera nel Karate; possiede anche la licenza di bodyguard e gestisce 3 scuole di arti marziali. Katheryn parla fluentemente anche la lingua ucraina, che considera la sua madrelingua, ed ha iniziato a recitare nel 1999, dopo aver studiato al William Esper Studio di New York.

Ha raggiunto la notorietà a livello internazionale a partire dal 2013, quando History la ingaggia per il ruolo di Lagertha nella serie televisiva Vikings.