Positano. Una festa di compleanno per una data importante , quella dei 40 anni , festeggiato da Marco Cuccaro “Skizzo”, dopo un inverno di duro lavoro in Germania, quella che ha regalato agli amici nella cittadina della Costiera amalfitana. Una festa che è stato sopratutto un ritrovarsi comunità, nel cuore nascosto e vero di Positano che è Liparlati, questa piazza Bellina, che deriva dal soprannome della donatrice, ma che nel nome da il senso del contesto del luogo unico e suggestivo, mai noto ai grandi media, ma meglio così..

La regia culinaria non poteva essere che del grande chef Michele Cuccaro, il papà di Marco, per chi non solo sapesse, è stato oltre 40 anni alla Buca di Bacco, dalle sue mani ogni cosa esce insaporita e speciale, dai crocchè, insaporiti col provolone del monaco piccante, al riso e altro, alle pizze abbiamo trovato l’assessore Raffaele Guarracino, è difficile riuscire a mantenere consensi dopo dieci anni di amministrazione, eppure ci riesce chi riesce a mettersi in mezzo alla gente e a disposizione come lui.

E’ un momento di festa che ha visto davvero una grande capacità organizzativa e il sostegno di una comunità, non è mancato nulla, il mandolino e la chitarra esemplari, i giochi di fuoco per i bambini, tutto che trovate sui social di Positanonews, da facebook a instagram, una festa bella , garbata come si direbbe, ma sopratutto un ritrovarsi fra amici e sentirsi comunità. Grazie Marco e auguri.