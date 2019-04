Positano: In attesa della S.Pasqua. Via Crucis e Domenica delle Palme

In questi giorni sono tutti alle prese con le palme: c’è chi decora i rami di ulivo con colombe e dolciumi vari, chi intreccia le foglie di palma e chi invece crea bouquet di confetti. L’ingrediente tipico in questo caso è la fantasia, accompagnata da colori e decorazioni.

Prima di giungere alla Santa Domenica, venerdì 12 non mancherà la caratteristica Via Crucis dalla Chiesa Nuova verso Montepertuso, divenuta oramai un appuntamento consolidato e atteso da tutti, dove vengono rievocate nelle 14 stazioni le principali scene della passione di Gesù.

Domenica 14, la Benedizione delle Palme sarà svolta prima alla Chiesa Nuova alle ore 8:00 e poi in Piazza dei Mulini, dinanzi alla Chiesa del Rosario, alle ore 10:00.

Seguirà la processione e la celebrazione della Santa Messa con la lettura del Passio.

Una domenica per ricordare il trionfale ingresso di Gesù a Gerusalemme osannato dalla folla di fedeli e introdurci così a vivere la settimana Santa.

Così come vuole la tradizione, porteremo nelle nostre case i rametti di ulivo benedetti per conservarli quali simbolo di pace, scambiandone parte con parenti e amici. Si è soliti poi utilizzare il rametto intinto nell’acqua benedetta durante la Veglia Pasquale, per benedire la tavola imbandita nel giorno della Santa Pasqua.