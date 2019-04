Positano: Ancora traffico e disagi. Tutto bloccato fino a via Liparlati

Il problema autobus cresce ogni giorno di più e la Costiera Amalfitana sta scoppiando.

Questa mattina Positano è letteralmente paralizzata: cinque autobus incolonnati bloccano il tragitto alla sponda ed altri cinque bloccano il passaggio a scendere fino a Via Liparlati. Nessun ausiliare per la strada a dirigere il traffico. Una vera “Via Crucis” rimanendo in tema Pasqua, una Pasqua che come abbiamo ribadito più volte ha fatto il boom in Costa D’Amalfi.

La Prefettura di Salerno deve al più presto emanare un ordinanza e prendere dei provvedimenti!