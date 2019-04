Positano, alla Chiesa Nuova serve 118 e hanno messo inutile Azienda di Soggiorno e Turismo. Nel silenzio generale, salvo un articolo informativo di Positanonews poi copiato sulla pletora di falsi giornali online, siti web e social, con la funzione di “eco” che da sempre ha il nostro giornale, cosa che ci fa piacere se portasse a dei riscontri, ma in questo caso non vi è stata nessuna riflessione seria, l’ Azienda di Soggiorno e Turismo si è spostata in un bugigattolo, rispetto a prima, alla Chiesa Nuova al posto di quello che erano i locali del 118 , di proprietà Carro, quindi privati, rispetto ai locali pubblici alla spiaggia del paese. Da frequentatore del Bar Internazionale dei Collina ho visto che le informazioni i turisti continuano a chiederle al bar, visto che l’azienda, non sempre aperta tutto il giorno, si trova marginale rispetto al centro anche della Chiesa Nuova. Un’Azienda che doveva essere soppressa già da anni, stando alla Regione Campania , che doveva attuare la riforma del turismo dal 1983, e quindi già priva di molti contenuti ed autonomia. Fra l’altro il Comune sta attivando anche gli info point con visibili gazebo anche alla Chiesa Nuova, info point che ha esteso a Nocelle e ora dovrebbe estendere anche alla Spiaggia vista la mancanza totale ora di informazioni li, e alla Garitta, visto il caos traffico che si trova e disorienta i turisti. Dunque un doppione inutile , soldi pubblici sprecati, il milione di euro e passa avuti dal Comune che fine hanno fatto? La destinazione dei soldi che i cittadini di Positano hanno “cacciato” per chiudere una controversia assurda, che continua con la richiesta di risarcimento da parte del Comune, mentre non si sa ancora che fine fanno i campetti del tennis alle spalle del garage Mandara, finisce tutta nell’affitto? Cosa ne ha fatto di concreto la Regione Campania? Visto che l’ Azienda, purtroppo, non ne ha la disponibilità ne gestione più di risorse in maniera autonoma?

In tutto questo dove andrà il 118 e l’ambulanza essenziale alla Chiesa Nuova tutto l’anno, come è essenziale in spiaggia in estate? Pensate che in inverno i tre quarti degli interventi avvengono al di sopra del centro del paese, dove si trova il 118 a Fornillo, e che per un intervento sulla Statale , o a Montepertuso . In estate il discorso è inverso, più interventi in spiaggia, ma sono talmente tanti anche quelli sula S.S. 163 o a Nocelle, dove a causa del Sentiero degli Dei ci sono già da ora una media di un paio di interventi a settimana, che è indispensabile comunque anche alla chiesa nuova visto che gli interventi sono bloccati e rallentati enormemente dal traffico.

Ricordiamo che era prevista una postazione al di sopra dell’edificio comunale, una scelta razionale all’epoca, ancora di più oggi col traffico. Siamo ad aprile e già un paio di volte il paese è rimasto letteralmente bloccato dal traffico e visto che l’ambulanza non ha le ali significa perdere tempo prezioso per salvare vite umane.

Dunque in buona sostanza alla Chiesa Nuova è arrivato un ente inutile, se giuridicamente è prevista la sua soppressione lo è già di per se, ma lo è anche di fatto visto che le informazioni in quel posto marginale, rispetto alla centralità della spiaggia o della Garitta, ingresso del paese, per esempio, non serve più di tanto, mentre non c’è il presidio del 118 , e se scriviamo “ritardo” nei soccorsi, scusandocene per l’atecnicismo nei confronti degli operatori, medici e volontari del soccorso della Croce Rossa, sappiamo che non è colpa loro…