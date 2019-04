Positano al voto. Dialogo Marrone – Cinque, spunta Vitiello per il M5S. Per il momento sono solo voci di corridoio visto che la perla della Costiera amalfitana va al voto fra un anno, ma sicuramente dopo l’estate comincerà a muoversi qualcosa di concreto. Sul fronte della maggioranza il sindaco Michele De Lucia non ha sciolto ancora le riserve su Francesco Fusco o Giuseppe Guida come suo successore alla guida del paese. I due potrebbero addirittura dividersi in due liste secondo alcuni, nel caso che non vi siano competitor. Il capogruppo dell’opposizione Luca Vespoli ha espresso l’intenzione di non ricandidarsi. Son sempre più insistenti le voci di una possibile ricandidatura dell’ex sindaco Domenico Marrone, si intrecciano con un avvicinamento a Vito Cinque patron dell’ hotel Il San Pietro, che si è mostrato molto attivo ultimamente contro il traffico e l’invasione dei mega bus turistici sulla S.S 163, anche Lorenzo Cinque, non sempre in sintonia col primo, dopo la possibilità di vedere Romolo Ercolino candidato sindaco, fra i possibili candidati ci potrebbero essere Salvatore Cuccurullo e l’ex vicesindaco Gaetano Marrone, ma tutti i diretti interessati non confermano. Antonio Vitiello, già ex assessore, intanto sta con il Movimento Cinque Stelle, difficile intercettare gli 800 voti a livello politico, ma è segno che qualcosa si muove anche in questo senso. A sparigliare tutti i giochi potrebbe essere una legge che consenta il terzo mandato, ma De Lucia non parla del suo futuro politico che sembra orientato a Salerno e poi Napoli con uno sguardo alla Regione Campania e un ruolo nel partito .