Positano. Al via i lavori per il rifacimento delle segnaletica orizzontale

Positano sta in queste ultime settimane provvedendo al restyling delle strade, usurate dai lavori e dal tempo.

Adesso è la volta della segnaletica orizzontale.

Dal prossimo martedì nove aprile dalle ore sei alle diciannove, fino venerdì dodici, secondo le disposizioni dell’Ordinanza dell’Area Vigilanza n. 3 del 05/04/2019, cominceranno i lavori.

Si partirà dall’imbocco che porta all’interno del paese, via Pasitea, per poi terminare con il tratto, nelle zone alte, che va da via F. Mandara al parcheggio di Nocelle.

E’ previsto, lungo le zone interessate dai lavori, il divieto di sosta con rimozione forzata.

ORDINANZA N. 03 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VIA PASITE E VIA COLOMBO