Positano, al ristorante “Il Ritrovo” ecco tre giocatrici di volley della VolAlto Caserta! -FOTO

Neanche il tempo di riaprire per il periodo più pieno dell’anno che il ristorante Il Ritrovo a Positano deve già accogliere le prime personalità influenti. In questo caso stiamo parlando di tre bravissime (e bellissime) giocatrici di Volley della VolAlto 2.0 Caserta che hanno deciso di lasciarsi deliziare dalle prelibatezze di Salvatore: si tratta di Giulia Melli (a destra), Rebeka Fucka (a sinistra) e Tereza Matuszkova (al centro).

Ricordiamo che la VolAlto Caserta viene fondata nel 2006 e iscritta al campionato di Serie D: alla prima esperienza ottiene immediatamente la promozione in Serie C, categoria dove milita per tre annate, sfiorando la promozione in Serie B2 nella stagione 2008-09, per poi centrarla in quella successiva. Quest’anno milita in serie A2.

Ancora vip, quindi, al ristorante Il Ritrovo, nato 29 anni fa da una passione che apparentemente non sembra essere legata alla cucina e al buon mangiare, quella per il calcio. Spesso, infatti, dopo accese partite giocate su campetti arrangiati, o su quelli quasi regolamentari dei dintorni ci si ritrovava tutti a casa di Salvatore che deliziava i suoi amici con i suoi piatti di stagione. Così quasi per gioco è nato uno dei ristoranti ormai più affermati in Costiera.